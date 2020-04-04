طلعت: 30% تراجعًا فى مبيعات الهواتف الذكية بسبب كورونا

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن حجم مبيعات أجهزة الهواتف الذكية ومستلزماتها تراجعت بنسبة تتراوح بين 25% و30%، خلال الربع الأول، مشيرًا إلى أن حظر التجوال أدى إلى انخفاض جديد في المبيعات وحدوث حالة ركود في الأسواق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال "طلعت"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن السوق العالمية للهواتف الذكية تأثرت سلبيًا بأزمة فيروس كورونا وليس السوق المحلية فقط، وهذا سيضاعف خسائر الشركات العالمية مصنعي الهواتف، حيث إن هناك تراجعًا كبيرًا في عمليات الشحن للأجهزة، بالإضافة إلى تراجع القوة الشرائية بسبب كورونا.وتوقع رئيس الشعبة أن تتحسن المبيعات مع حلول النصف الثاني من العام الجاري، بعد الانتهاء من تبعيات أزمة فيروس كورونا عالميا، مؤكدا بدء التشغيل الجزئي لعدد من المصانع في الصين وكوريا الجنوبية وانحصار الوباء عالميا سيؤدي إلى استعادة السوق لقوته من جديد.وأوضح "طلعت" أن مصر من أكبر أسواق المنطقة العربية وإفريقيا، ويوجد نحو 95 مليون عميل بالتليفون المحمول، ويصل حجم مبيعات السوق سنويا لنحو 50 مليار جنيه، وهناك التزام تام من المحلات بالإغلاق الساعة 4 مساء قبل موعد الحظر بفترة مناسبة للتيسير على العاملين والموظفين للعودة إلى منازلهم.