هل شهد المجتمع مسيرات ضد الأوبئة مثل أحداث الإسكندرية؟.. مؤرخون يجيبون



خرج العشرات من أهالي محافظة الإسكندرية في مسيرة، للابتهال بالدعاء إلى الله كي يرفع عنهم فيروس كورونا «كوفيد 19»، ضاربين بإجراءات الحكومة لمنع التجمعات وتعليمات وزارة الصحة للوقاية من العدوى، عرض الحائط؛ وهو ما يرجعنا إلى مواقف الشعب المصرى فى العصر الحديث والقديم عندما ضربت الأوبئة بالطاعون والملاريا؛ وغيرها المجتمع المصرى، هل خرج المصريون فى مسيرات للدعاء؟؛ مؤرخون يجيبون عن ذلك.



عاصم الدسوقى

_ عاصم الدسوقى: يجب معرفة الهوية الفكرية لمن خرجوا فى المسيرات

قال الدكتور عاصم الدسوقى، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان، إن المجتمع المصرى لم يشهد من قبل عبر مراحله التاريخية مثل هذا النوع من المسيرات عندما انتشرت الأوبئة فى المجتمع المصرى.



وطالب"الدسوقى" خلال حديثه لـ"الدستور" بضرورة البحث عن من خرجوا بهذه المسيرات بالإسكندرية لمعرفة هويتهم وانتماءاتهم الفكرية.



وأكد أستاذ التاريخ الحديث، أن هؤلاء ممن خرجوا لا يقدروا حقيقة الموقف وما فعلوه نوعا من أنواع الاستهتار عندما اعتقدوا أن خروجهم سيواجه الوباء.

قال الدكتور عاصم الدسوقى، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان، إن المجتمع المصرى لم يشهد من قبل عبر مراحله التاريخية مثل هذا النوع من المسيرات عندما انتشرت الأوبئة فى المجتمع المصرى.وطالب"الدسوقى" خلال حديثه لـ"الدستور" بضرورة البحث عن من خرجوا بهذه المسيرات بالإسكندرية لمعرفة هويتهم وانتماءاتهم الفكرية.وأكد أستاذ التاريخ الحديث، أن هؤلاء ممن خرجوا لا يقدروا حقيقة الموقف وما فعلوه نوعا من أنواع الاستهتار عندما اعتقدوا أن خروجهم سيواجه الوباء.

أيمن فؤاد

_ أيمن فؤاد: مسيرات الهدف منها التمييز الإيمانى

الدكتور أيمن فؤاد، أستاذ التاريخ الإسلامى، ورئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، أكد أن من خرجوا فى مسيرات لمواجهة فيروس كورونا المستجد هدفوا لتقديم انطباع بالتمييز الإيمانى عن غيرهم.



وأوضح رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية فى تصريحاته لـ"الدستور"، أن القلة الذين خرجوا فى مسيرات الإسكندرية قرروا "الاتكال" والاعتماد على الجانب الدينى دون النظر للجانب العلمى من الفيروس. الدكتور أيمن فؤاد، أستاذ التاريخ الإسلامى، ورئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، أكد أن من خرجوا فى مسيرات لمواجهة فيروس كورونا المستجد هدفوا لتقديم انطباع بالتمييز الإيمانى عن غيرهم.وأوضح رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية فى تصريحاته لـ"الدستور"، أن القلة الذين خرجوا فى مسيرات الإسكندرية قرروا "الاتكال" والاعتماد على الجانب الدينى دون النظر للجانب العلمى من الفيروس.

أحمد عبد الدايم