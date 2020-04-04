جابر القرموطى يعتذر عن تقديم حلقة الأسبوع من برنامجه «الكلام على إيه»

قدم الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "الكلام على إيه" على قناة الحياة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اعتذاره للمشاهدين، بسبب عدم إذاعة حلقة هذا الأسبوع والمقرر عرضها يوم الإثنين المقبل.وبرر القرموطي أسباب الاعتذار، تجنبا لأي مشاكل بسبب التجمعات كإجراء احترازي؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الحلقة الواحدة يعمل بها عشرات من زملاء وفنيين.يذكر أن برنامج "الكلام على إيه" يذاع كل إثنين على شاشة الحياة في تمام العاشرة مساء.