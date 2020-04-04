على الحجار: سأقدم حفل «أون لاين» كل أسبوعين (فيديو)

تحدث الفنان علي الحجار، عن إحيائه أول حفل غنائي أون لاين، وذلك بسبب منع الحفلات للحد من التجمعات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وقال، خلال مداخلة عبر Skybe، في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية cbc، إنها بداية سلسلة حفلات سيقدمها كل أسبوعين حتى تنتهي الأزمة الحالية، لافتا إلى أنه لم ينقطع عن تقديم الحفلات باستمرار على مدار أكثر من 12 عامًا، لذلك شعر بأنه بحاجة لتقديم الفن للجمهور بكل السبل المتاحة، فالأمر واجب عليهم وليس لمجرد التسلية.من ناحيته، كشف الفنان أحمد جمال، عبر Skybe عن احتفاله منفردا بعيد ميلاده، نظرا لظروف الحظر، مشيرا إلى أن أسرته أهدته "تورتة" على شكل كمامة، لتوجه له منى الشاذلي ومدحت العدل التهنئة على الهواء، وقدّم بعدها أغنيات على العود.