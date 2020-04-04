أستاذ ميكروبيولوجي: الكمامات لا تحمي من «كورونا» لهذا السبب

قالت الدكتورة هالة بدوي، أستاذ الميكروبيولوجي، واستشاري مكافحة العدوى بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الكمامات المصنوعة من قماش وتكون مكونة من طبقتين يمكن غسلها واستخدامها مرة أخرى بعد كويها، لكنها لا تزال تحجم وصول فيروس كورونا بنسبة 50% إلى 60%.وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc "، إن الكمامات لا تحمي من العدوى بالفيروس، إن كان هناك تقارب من شخص مصاب، لأنها تغطي الفم والأنف، ولا تغطي العين، ويمكن للفيروس الانتقال عن طريق العين.وأردفت: "لهذا الحل الآمن هو المسافة والتباعد، لازم نحافظ على المسافة"، موضحة أنه يمكن ارتداء نظارة، لكن يجب تنظيفها فور دخول المنزل وغسلها، وتطهيرها بالكحول.وبالنسبة لانتقال الفيروس عن طريق النقود، قالت الدكتورة هالة بدوي، إنه يمكن وضع صندوق عند مدخل الشقة ووضع النقود فيها فور الدخول، ثم ترش بالكحول، أو تترك 24 ساعة.