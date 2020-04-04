أسقفية الشباب تطلق لقاء للشباب الخريجين أون لاين

أطلقت أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، منذ قليل، لقاء روحي للشباب الجامعي والخريجين، أون لاين.ويتضمن اللقاء الأون لاين كلمة روحية للشباب وصلاة النوم، وتراتيل روحية.وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة.