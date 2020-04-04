الحكومة البريطانية: البقاء في المنزل الحل لمواجهة كورونا

أكدت الحكومة البريطانية، السبت، أن هناك تغيرات ترصدها تدعو للتفاؤل والأمل نتيجة الالتزام بالتباعد الاجتماعي لكن الأثر سيظهر لاحقًا ولا يمكن قياسه بدقة الآن.ودعا متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان اليوم إلى ضرورة تطوير استراتيجية للتعايش مع فيروس كورونا لكن من المبكر معرفة طبيعة هذه الاستراتيجية في الوقت الحالي لأنه ما تزال هناك أشياء مجهولة عن هذا الفيروس، وذلك وفق شبكة "سكاي نيوز".وشددت الحكومة البريطانية على ضرورة الالتزام بعدم الخروج والتباعد الاجتماعي لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لمواجهة التفشي وتخفيف الضغط عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية.وتوقعت الحكومة البريطانية زيادة عدد الوفيات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة خلال الأسبوعين المقبلين قبل أن يبدأ العدد في الانحسار، محذرة من مخالفة التوجيهات ومطالبة بمقاومة إغراء الخروج من البيت بسبب الجو المشمس.وكشفت الحكومة البريطانية عن تسليم أول دفعة من إنتاج المملكة المحلي من أجهزة التنفس الاصطناعي نهاية هذا الأسبوع.وتخطت بريطانيا 60 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد بخلاف الوفيات، ومن بين المصابين رئيس الوزراء بوريس جونسن وعددا من وزراء حكومته بخلاف ولي العهد الأمير تشارلز.