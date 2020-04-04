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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مستقبل وطن» بقنا يعلن تقديم الخدمة الصحية من خلال 120 نقطة طبية

السبت 04/أبريل/2020 - 05:30 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
أشرف لاشين
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أعلن حزب مستقبل وطن في محافظة قنا، اليوم السبت، بدء عمل الفرق الطبية على مستوي 120 نقطة موزعة على جميع النجوع والقري والمدن على مستوي المحافظة، ضمن مبادرة "اطمن على نفسك وأسرتك".

وقال أسامة الهواري المنسق العام للمبادرة، إن العمل بدأ اليوم السبت، في 120 نقطة مراقبة طبية مجانية على مستوى المحافظة لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين في جنوب مصر وتتضمن كل نقطة مراقبة صحية أجهزة للكشف الحراري وأجهزة لقياس أمراض الضغط والسكر، بالتنسيق مع مديرية الصحة بقنا وبمشاركة 500 طبيب ومعاونيهم.

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