وزير الرياضة يكشف عن تفاصيل أكبر حملة لتعقيم مراكز الشباب بالمحافظات

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل انطلاق أكبر حملة تعقيم بمراكز الشباب لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، إن دور وزارة الشباب والرياضة يوازي التوجيه السياسي للرئيس عبدالفتاح السيسي لكل مؤسسات المجتمع ودورها في مواجهة فيروس "كورونا".وأوضح أنه جرى إطلاق حملة في 27 محافظة، تضمنت القطاعات المختلفة للشباب على مستوى الجمهورية للقيام بأعمال التنظيف والتطهير داخل مراكز الشباب وتعقيم أماكن صرف المعاشات، وتنظيم المواطنين، وتطهير مجموعة من القرى، كما تتضمن الحملة قيام مجموعة من الطلائع في عدد من الميادين والشوارع الرئيسية بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، بنشر الملصقات المختلفة وعرض مجموعة من المواد الإعلامية المصورة للتوعية بالوقاية من فيروس كورونا وأسباب انتشار العدوى وطرق مكافحتها.وتابع: "تواجد اليوم ما يقرب من 60 ألف شاب في توقيت واحد من الـ 10 صباحًا وحتى 2 ظهرا، حيث أدت كل المديريات مهامها في نفس التوقيت، وجميعنا متابعون من خلال أداة ربط واحدة المتمثلة في التحول الإلكتروني عن طريق غرفة العمليات".