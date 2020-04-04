عاطف عبدالمجيد: أقرأ «أرك في الجنة» و«غرفة المسافرين» في فترة العزل

اتجه عدد من الكُتّاب والنقاد والشعراء، خلال فترة العزل بسبب فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم إلى القراءة والكتابة؛ لتخفيف حدة العزل والاستفادة من مدة البقاء في المنزل.من جهته، قال الكاتب والمترجم عاطف محمد عبدالمجيد، خبير اللغة الفرنسية، أقضي فترة العزل في القراءة والكتابة، والجلوس مع أبنائي ومشاكستهم، ومتابعة ما يجري في العالم الآن من وباء "كورونا".وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك عدة كتب قرأتها في فترة العزل، وهي: "أراك في الجنة" لـ محمد الفخراني، و"غرفة المسافرين" لـ عزت القمحاوي، و"روعة الحب" لـ سعيد نوح.وتابع "عبد المجيد": اقرأ حاليا ثلاثة كتب مع بعض وهي: "بيت العدة و"الكرباج" للكاتب مصطفى البلكي، و"الشهيق والزفير" للروائي عبد المنعم رمضان، و"زيارة أخيرة لقبر أم كلثوم" للمؤلف علي عط.وأشار الكاتب إلى أنه مندهش من الكتاب الذين أظهروا انزعاجهم بالبقاء في البيت، في حين أن البقاء في البيت هو وضع طبيعي لكل كاتب لديه مشروع إبداعي أو كتابي، إلا إذا كان ممن يكتبون علي المقاهي وفي وسائل المواصلات.