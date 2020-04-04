الجيش اليمنى يعلن مقتل 25 حوثيًا فى كمين شرقى صنعاء

أعلن الجيش اليمني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، مساء السبت، عن مقتل 25 عنصرا من جماعة أنصار الله الحوثية، في كمين بمحافظة مأرب الواقعة شرقي العاصمة صنعاء.وقال الجيش، في بيان، إن أفراد الجيش الوطني استدرجوا مجاميع من ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى كمين محكم بأحد الشعاب في جبهة صرواح بمحافظة مأرب، قبل أن يطوقوهم ويمطروهم بالنيران وقذائف المدفعية.وأضاف أن الكمين أسفر عن مقتل أكثر من 25 عنصرا من الحوثيين، إلى جانب عدد من الجرحى، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت نيران الجيش.ولفت إلى أنه بالتزامن مع ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتعزيزات تابعة "للميليشيات الانقلابية" في مواقع متفرّقة بجبهة صرواح، وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات القتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.وذكر بيان الجيش أن قواته استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في الجبهة ذاتها، وتمكنت من تدمير تحصينات وآليات قتالية تابعة لهم، وألحقت بهم خسائر بشرية كبيرة.