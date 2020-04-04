«الصحة السودانية»: 151 حالة اشتباه بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة السودانية: إن التقارير الوبائية، أشارت إلى أن حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا في مراكز العزل بالسودان، بلغت 151 حالة اشتباه.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم السبت، أن جملة الإصابات بالفيروس بلغت 10 حالات، بينها حالتا وفاة.وأكدت اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية، أنه لم تُسجل إصابات جديدة بعد الحالتين اللتين تم إعلانهما أمس.