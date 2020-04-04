«الأرصاد» تحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا نشهد موجة حارة تتعرض لها البلاد بدأت منذ الأمس، حيث وصلت درجة الحرارة على القاهرة لـ 29 درجة، بينما وصلت درجة الحرارة الصغرى لـ 19 درجة، واليوم ذروة هذه الموجة الحارة.وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن درجة الحرارة العظمى غدًا على القاهرة تصل لـ 30 درجة على القاهرة والوجه البحري، منوهًا إلى أن هناك نشاط للرياح ببعض المناطق الصحراوية مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة.وناشد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، المواطنين بتجنب التعرض المباشر لهذه الأتربة خاصة أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، منوهًا بأننا سنشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة اعتبارًا من الإثنين المقبل وحتى نهاية الأسبوع، مع وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تصل للقاهرة مع نهاية الأسبوع.وحذر من تخفيف الملابس بشكل كبير، مطالبا بأن يكون التخفيف بشكل تدريجي مع متابعة النشرات الجوية، منوهًا أنه يمكن البدء في تخفيف الملابس بشكل كلي مع بداية شهر رمضان وبعد انتهاء شم النسيم.