تأجيل اجتماع «أوبك+» وسط خلاف بين السعودية وروسيا

قالت مصادر في منظمة "أوبك"، اليوم السبت، إن "أوبك" وروسيا أجلتا اجتماعا كان مقررا الإثنين، إلى وقت لاحق من الأسبوع، مع تصاعد الخلاف بين موسكو والرياض حول انهيار الأسعار.يأتي ذلك في ظل انقضاء مدة سريان صفقة "أوبك+" التي أتاحت لكبار منتجي النفط في العالم الاحتفاظ بالأسعار على مستوى نحو 60 دولارًا للبرميل على مدى ثلاث سنوات، من خلال فرض قيود مشتركة على حجم الإنتاج، ولم يتم تمديد الصفقة بسبب تناقضات في مواقف روسيا والسعودية، ما تسبب بهبوط حاد في أسعار الذهب الأسود، وذلك على خلفية انخفاض الطلب على النفط في العالم بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا وقيام السعودية بزيادة إنتاجها للحد الأقصى.