«كورونا».. أغنية جديدة للفنان الأردني عمر العبداللات (فيديو)
السبت 04/أبريل/2020 - 04:58 م
حسين الجنديطباعة
طرح الفنان الأردني عمر العبداللات، أغنية بأسلوب البادية الأردنية بعزف آلة الربابة حملت عنوان "كورونا" كتبها الشاعر السعودي، الدكتور صالح الشادي.
تضمنت الأغنية العديد من المشاهد التي حدثت في دول العالم العربي والعالم أجمع، وتحدث فيها الفنان عن الأزمة الإنسانية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقالت القصيدة:
قالت وش اللي حصل ؟ وين الحقيقة وين ؟
وش غيّر الحال يا الله جعلها خيره
واشنطن اليوم تشكي حالها وبكين
والكل ينشد عن الحاصل وتفسيره
قلت الله أدرى ولا ندري ولا تدرين
وطرح عمر العبداللات الأغنية عبر قناته الرسمية في موقع الفيديوهات "يوتيوب" متضمنة كلمات القصيدة وأبياتها، ضمن مونتاج فيديو اختار مشاهده من كل مكان في العالم.
تضمنت الأغنية العديد من المشاهد التي حدثت في دول العالم العربي والعالم أجمع، وتحدث فيها الفنان عن الأزمة الإنسانية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقالت القصيدة:
قالت وش اللي حصل ؟ وين الحقيقة وين ؟
وش غيّر الحال يا الله جعلها خيره
واشنطن اليوم تشكي حالها وبكين
والكل ينشد عن الحاصل وتفسيره
قلت الله أدرى ولا ندري ولا تدرين
وطرح عمر العبداللات الأغنية عبر قناته الرسمية في موقع الفيديوهات "يوتيوب" متضمنة كلمات القصيدة وأبياتها، ضمن مونتاج فيديو اختار مشاهده من كل مكان في العالم.