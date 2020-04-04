رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إحباط هجوم إرهابى فى مورمانسك شمال غرب روسيا

السبت 04/أبريل/2020 - 04:56 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلن مركز المعلومات الروسي التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، اليوم السبت، عن تصفية إرهابي خطط لتنفيذ هجوم في مدينة مورمانسك في أقصى شمال غربي روسيا، حيث عثر بحوزته على عبوة ناسفة وأسلحة وذخائر.

وجاء في بيان المركز، الذي أوردته وكالات أنباء روسية، أثناء أنشطة البحث العملياتي في مورمانسك، أن  جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حدد مكان وجود أحد رجال العصابات المسلح، والذي كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي، وعند محاولة إلقاء القبض عليه فتح هذا الإرهابي النار على القوات الخاصة، حيث جرى تحييده، وتم العثور في موقع إطلاق النار على عبوة ناسفة وأسلحة وذخائر جاهزة للاستخدام.

وذكرت وكالات روسية أن نشطاء تمكنوا من التعرف على المجرم، وأنه كان مؤيدا لتنظيم "داعش" الإرهابي وخطط بعد الهجوم للذهاب إلى الشرق الأوسط للمشاركة في أنشطة التنظيم.

وأشار مركز المعلومات الروسي التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إلى أنه "لا توجد إصابات بين رجال تطبيق القانون والسكان المدنيين".

موضوعات متعلقة

سبب وفاة أول مصابة بكورونا في «النجيلة» ورفض عائلتها استلام الجثمان

بعد إصابة 17 بكورونا.. بلاغ عاجل ضد المسئولين في معهد الأورام

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

ارتفاع أسعار الذهب 5 جنيهات اليوم السبت

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

الصحة العالمية: عدد المصابين بكورونا في إيطاليا قد يكون 12 مليونا

سبب وفاة أول مصابة بكورونا في «النجيلة» ورفض عائلتها استلام الجثمان

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

الالتهاب الرئوي والأنفلونزا مرتبطان بـ 8% من وفيات أمريكا

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

ألمانيا تسعى لإجراء اختبارات للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا

منوعات

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

أطباء أيطاليا يستعينون بروبوتات لمساعدتهم في معاينة مرضى كورونا

2 مليون يورو خسائر متاحف برلين شهريًا بسبب كورونا

ازدهار صناعة النعوش في فرنسا بسبب كورونا

مقالات الرأي
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرءوف السجينى.. تمتع بمنزلة مرموقة عند العامَّة والخاصَّة
بسنت حسن
طباخو السم
المزيد

الثقافة

عاطف عبدالمجيد: أقرأ «أرك في الجنة» و«غرفة المسافرين» في فترة العزل

روبير الفارس: الأدب الصادق متعدد الأوجه يتجاوز الزمن والأحداث

محمد الحديني: سيظهر أدب يعكس ويرصد مشاعر الهلع من كورونا

محمد إبراهيم طه: رواية كورونا كابوسية ودامية ومشاهدها تفوق الخيال