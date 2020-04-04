إحباط هجوم إرهابى فى مورمانسك شمال غرب روسيا

أعلن مركز المعلومات الروسي التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، اليوم السبت، عن تصفية إرهابي خطط لتنفيذ هجوم في مدينة مورمانسك في أقصى شمال غربي روسيا، حيث عثر بحوزته على عبوة ناسفة وأسلحة وذخائر.وجاء في بيان المركز، الذي أوردته وكالات أنباء روسية، أثناء أنشطة البحث العملياتي في مورمانسك، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حدد مكان وجود أحد رجال العصابات المسلح، والذي كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي، وعند محاولة إلقاء القبض عليه فتح هذا الإرهابي النار على القوات الخاصة، حيث جرى تحييده، وتم العثور في موقع إطلاق النار على عبوة ناسفة وأسلحة وذخائر جاهزة للاستخدام.وذكرت وكالات روسية أن نشطاء تمكنوا من التعرف على المجرم، وأنه كان مؤيدا لتنظيم "داعش" الإرهابي وخطط بعد الهجوم للذهاب إلى الشرق الأوسط للمشاركة في أنشطة التنظيم.وأشار مركز المعلومات الروسي التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إلى أنه "لا توجد إصابات بين رجال تطبيق القانون والسكان المدنيين".