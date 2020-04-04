الإمارات تطلب رسميًا تأجيل إكسبو 2020 دبى

أعلن المكتب الدولى للمعارض، اليوم السبت، أن دولة الإمارات العربية المتحدة طلبت رسميًا تأجيل "إكسبو 2020 دبي"، الذي كان مقررا أن ينطلق في أكتوبر، وسط مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).واقترحت الإمارات العربية في خطاب إلى المكتب الدولي للمعارض ومقره باريس، الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 كمواعيد جديدة لإقامة المعرض.وأضاف المكتب الدولي للمعارض في بيان، أن قرارا نهائيا بشأن تغيير الموعد يستلزم موافقة أغلبية الثلثين للدول الأعضاء بالمكتب الدولي للمعارض.وقال منظمو إكسبو 2020، يوم الإثنين الماضي، إنهم يدعمون مقترحا من جانب الدول المشاركة بتأجيل المعرض لمدة عام.وكانت ريم الهاشمي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، قالت إن الكثير من البلدان تأثر بشكل كبير بفيروس كورونا، وبالتالي أعربوا عن الحاجة إلى تأجيل افتتاح إكسبو 2020 دبي لمدة عام.يذكر أن الإمارات العربية المتحدة سجلت 1264 حالة إصابة بالفيروس وتسع وفيات.