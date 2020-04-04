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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبى يحاول إعادة 250 ألفًا من مواطنيه إلى دولهم

السبت 04/أبريل/2020 - 04:53 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن أكثر من 250 ألفا من مواطني الدول الأعضاء لا يزالون يحاولون العودة إلى دولهم.

ويحاول هؤلاء الأشخاص العودة في الوقت الذي سبب وباء فيروس كورونا شللا كبيرا في القارة الأوروبية والعديد من دول العالم، علما بأن التكتل أعاد حتى الآن 350 ألف مواطن إلى دولهم.

وصرح بوريل، بأن إعادة مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تمضي بسرعة منذ منتصف مارس، لكن عدد الأشخاص العالقين في الخارج الذين يطلبون المساعدة من خلال سفارات دولهم ما زال في ازدياد.

وأفاد، عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عقد عبر دائرة تليفزيونية مغلقة: "أعدنا 350 ألف أوروبي إلى دولهم لكن ما زال هناك 250 ألف شخص، وهناك عمليات كثيرة جارية لإعادتهم".

وأشار إلى أنه "لم يكن بإمكان المرء تصور أن هناك أوروبيين كثيرين عالقون في العالم من سائحين وزوار وعاملين لفترات قصيرة. إننا لا نتحدث عن المقيمين الدائمين".

وفي البدء قال الاتحاد الأوروبي، في منتصف مارس، إن عدد من يحتاجون للعودة يبلغ 80 ألف شخص، ثم قال يوم 20 مارس، إن العدد يقترب من 300 ألف.

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