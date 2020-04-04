«أبومازن» يشيد بالأمن الوقائي لحماية المواطنين من انتشار كورونا

أشاد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية، من ضمنها جهاز الأمن الوقائي وكافة العاملين في الميدان من أجل حماية أمن وصحة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفلسطيني مع مدير عام جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح.وأطلع اللواء هب الريح، الرئيس الفلسطيني، على الجهود التي يقوم بها جهاز الأمن الوقائي لحماية المواطنين من انتشار وباء كورونا.وثمن اهتمام الرئيس الفلسطيني الدائم ومتابعته لسير العمل في كافة محافظات الوطن، مؤكدًا الجاهزية واستمرار العمل الأمني وفقا لخطة الطوارئ المعلن عنها وتنفيذا للتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية.