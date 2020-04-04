رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم الإسماعيلية يستعد لانطلاق امتحانات الأول الثانوى غدًا

السبت 04/أبريل/2020 - 04:46 م
جريدة الدستور
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
طباعة
في إطار استعدادات مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية للامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي العام، والذي يبدأ غدا الأحد 5 أبريل 2020 م، قرر الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ما يلي:

1. تشكيل غرفة عمليات على مستوى المديرية تتكون برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير عام التعليم العام ومدير التعليم الثانوي ومدير إدارة الإحصاء ومدير مركز المعلومات ومدير مركز التطوير التكنولوجي.

2. تشكيل غرف عمليات على مستوى الإدارات التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية مدير التعليم الثانوي ومسئول الإحصاء ومسئول المعلومات ومسئول التطوير التكنولوجي بالإدارة.

3. تشكيل غرف عمليات بالمدارس الثانوية العامة برئاسة مدير المدرسة وعضوية مسئول الحكومة الإلكترونية ومسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة.

من جانبه، قال الدكتور خالد خلف قبيصي إن أي طالب يواجه أي مشكلة أثناء عملية الامتحان سيتمكن من التواصل مع مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة، متابعا أنه من المقرر أن يبدأ الامتحان التجريبي فى الوقت المخصص لمحافظة الإسماعيلية الساعة الثانية عشرة ظهرا.

موضوعات متعلقة

سبب وفاة أول مصابة بكورونا في «النجيلة» ورفض عائلتها استلام الجثمان

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

الأرصاد تكشف موعد استقبال فصل الصيف (فيديو)

بعد إصابة 17 بكورونا.. بلاغ عاجل ضد المسئولين في معهد الأورام

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

الصحة العالمية: عدد المصابين بكورونا في إيطاليا قد يكون 12 مليونا

سبب وفاة أول مصابة بكورونا في «النجيلة» ورفض عائلتها استلام الجثمان

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

الالتهاب الرئوي والأنفلونزا مرتبطان بـ 8% من وفيات أمريكا

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

ألمانيا تسعى لإجراء اختبارات للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا

منوعات

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

أطباء أيطاليا يستعينون بروبوتات لمساعدتهم في معاينة مرضى كورونا

2 مليون يورو خسائر متاحف برلين شهريًا بسبب كورونا

ازدهار صناعة النعوش في فرنسا بسبب كورونا

مقالات الرأي
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرءوف السجينى.. تمتع بمنزلة مرموقة عند العامَّة والخاصَّة
بسنت حسن
طباخو السم
المزيد

الثقافة

عاطف عبدالمجيد: أقرأ «أرك في الجنة» و«غرفة المسافرين» في فترة العزل

روبير الفارس: الأدب الصادق متعدد الأوجه يتجاوز الزمن والأحداث

محمد الحديني: سيظهر أدب يعكس ويرصد مشاعر الهلع من كورونا

محمد إبراهيم طه: رواية كورونا كابوسية ودامية ومشاهدها تفوق الخيال