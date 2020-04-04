تعليم الإسماعيلية يستعد لانطلاق امتحانات الأول الثانوى غدًا

في إطار استعدادات مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية للامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي العام، والذي يبدأ غدا الأحد 5 أبريل 2020 م، قرر الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ما يلي:1. تشكيل غرفة عمليات على مستوى المديرية تتكون برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير عام التعليم العام ومدير التعليم الثانوي ومدير إدارة الإحصاء ومدير مركز المعلومات ومدير مركز التطوير التكنولوجي.2. تشكيل غرف عمليات على مستوى الإدارات التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية مدير التعليم الثانوي ومسئول الإحصاء ومسئول المعلومات ومسئول التطوير التكنولوجي بالإدارة.3. تشكيل غرف عمليات بالمدارس الثانوية العامة برئاسة مدير المدرسة وعضوية مسئول الحكومة الإلكترونية ومسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة.من جانبه، قال الدكتور خالد خلف قبيصي إن أي طالب يواجه أي مشكلة أثناء عملية الامتحان سيتمكن من التواصل مع مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة، متابعا أنه من المقرر أن يبدأ الامتحان التجريبي فى الوقت المخصص لمحافظة الإسماعيلية الساعة الثانية عشرة ظهرا.