‎وزير التعليم العالي: ننتج 500 برميل مطهرات يوميًا (فيديو)

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إننا نواجه أزمة عالمية كبيرة أظهرت دور العلم والعلماء، وكان ضروري للوزارة تشجيع العلماء على المساهمة في حل الوباء العالمي، مشددًا على أن هناك عملا رائعا يتم من علماء مصريين للمساهمة في حل هذا الوباء، وأن هناك متابعة يومية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للمراكز البحثية لتوفير احتياجاتها للوصول لحل لفيروس كورونا.وأضاف عبد الغفار، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنه قام بجولة بالمركز القومي للبحوث لمتابعة إنتاج منتجات خاصة بتعقيم الأسطح للفيروسات، حيث يتم إنتاج 500 برميل مطهرات يوميًا، منوهًا بأن أحد الشباب المركز تمكن من تصنيع جهاز لقياس الحرارة الموجود في جميع دول العالم بربع الثمن، مع العمل على إعادة تعديل أجهزة التنفس الصناعي حتى يمكن استخدامها لأكثر من مريض.وأوضح أن المركز القومي للبحوث يقوم بتصنيع أفضل كمامات وهناك اكتفاء ذاتي من المطهرات والمعقمات، مضيفًا: "إننا نسعى لبحث التركيبة الجينية لفيروس كورونا بما يتناسب مع خصوصية الشعب المصري، وليس بالضرورة أن يكون الفيروس الموجود في الصين هو نفسه الموجود في مصر، فهو نفس العائلة ولكن الخصائص الجينية الداخلية من الممكن أن تختلف، مشددًا على أن هناك تناغم بين كافة الوزارات المصرية للتصدي لفيروس كورونا بمتابعة دقيقة يومية من الرئيس.