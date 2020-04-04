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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إطلاق مبادرة «خليك في بيتك طلبك هايجيلك» لتوصيل السلع للمنازل

السبت 04/أبريل/2020 - 03:54 م
توصيل السلع للمنازل
توصيل السلع للمنازل
إسلام نصير
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أطلق حزب المحافظين، مبادرة "خليك فى بتك طلبك هايجيلك" لتوصيل السلع الغذائية الأساسية للمواطنين إلى منازلهم، للمساعدة على الوقاية من فيروس كورونا.

وبدأت أمانة قطاع شمال الجيزة بتطبيق المبادرة، وتوصيل السلع عن طريق الدراجات النارية إلى المنازل بأقل الأسعار، كعمل خدمي غير هادف للربح، يتم وفق معايير وقائية عالية، من أجل الحد من التجمعات والسيطرة على انتشار الفيروس.

وقال كريم عبدالعاطي، رئيس لجنة التنظيم بالحزب، إن المبادرة جائت لنقل ثقافة توصيل الطعام فى المناطق الشعبية، كما أنها غير هادفة للربح.

وأضاف "عبدالعاطي"، أن بعض التجار اعتمدوا رفع الأسعار خلال الأزمة الراهنة، مما أضاف عبئ على المواطنين، ولهذا فإن المبادرة كان من أهدافها وضع حد لزيادة الأسعار التى قام بها التجار، ومساعدة المواطنين على شراء مستلزماتهم بسعر مناسب.

وتابع، ومن المقرر أن يقوم الحزب بتعميم المبادرة على كافة أمانات الجمهورية خلال الأيام القادمة.

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