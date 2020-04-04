بكلمات رومانسية.. محمود حجازي يهنئ أسما شريف منير بعيد ميلادها

نشر الفنان محمود حجازي، صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، ظهر فيها مع زوجته المذيعة أسما شريف منير، ليهنئها بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم السبت 4 أبريل.ووجه محمود حجازي، رسالة إلى زوجته أسما، قائلًا: "كل سنة وانتي طيبة وجميلة وناجحة بحبك وكل سنة وإحنا مع بعض»، ليتفاعل معه المتابعين بتهنئة الأخيرة بعيد ميلادها.يذكر أن حجازي عرض له الفترة الماضية مسلسل "الأخ الكبير" وقدم فيه دورًا أشاد به العديد من الجمهور والنقاد، وهو من بطولة محمد رجب، دينا فؤاد، هبة مجدي، ولاقى المسلسل نجاحًا كبيرًا.