تنفيذ 80% من 44 عمراة بمشروع «جنة الفاخر» في دمياط الجديدة

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، عن تنفيذ 44 عمارة بمشروع إسكان "جنة" الفاخر بالمجاورة 33 بالحي السادس بالكامل وإنهاء أعمال المرافق بالمشروع، بنسبة تنفيذ نحو 80%، لافتا إلى أنه جاري تنفيذ أعمال تنسيق الموقع "اللاندسكيب " وأعمال الإنارة.وشددوقال رجب، وفق تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على الشركة المنفذة الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد covid-19، لحماية المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع، موضحا أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ خطة الدولة الشاملة في الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.