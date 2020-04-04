«وفد» الشرقية يوزع 3 طن مطهرات ووسائل تعقيم على أهالي الزقازيق

استكملت اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الشرقية برئاسة اللواء هاني أباظة سكرتير عام مساعد حزب الوفد، حملات التطهير والتعقيم، دعمًا ومساندة للدولة المصرية في خطتها لمواجهة الوباء القاتل، تحت رعاية المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، واستمرارًا للحملات التي دشنها الحزب مؤخرا للتصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.استهدفت الحملة توزيع 3 طن من مطهرات الكلور ووسائل التعقيم على أهالي قرى ومركز الزقازيق، لتستأنف لجنة الوفد بالشرقية حملتها على باقي قرى ومدن محافظة الشرقية خلال الأيام المقبلة، حيث تحمل "أباظة" كافة تكاليف الحملة على نفقته الشخصية، مؤكدًا ضرورة الوقوف إلى جانب الدولة لحماية الوطن والمواطن من أي خطر قد يداهمها.من جانبه أكد عمرو عبدالباقي، سكرتير عام حزب الوفد بالشرقية، وسكرتير الهيئة الوفدية، أن لجنة الحزب بالمحافظة منذ صدور تعليمات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب بوضع خطة للتصدي لفيروس الكورونا، شكلت غرفة عمليات بمقر الحزب في الزقازيق لإدارة الأزمة مساندة للدولة، ودعمًا للشعب المصري وتوفير الحماية والسلامة والأمن والاستقرار، وهو ما تعهد عليها الجميع لحزب الوفد على مدار أكثر من 101 عام مضت.