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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

هيئة القناة توزع منتجات غذائية على قرية أبو ربيع المعزولة

السبت 04/أبريل/2020 - 03:51 م
هيئة القناة
هيئة القناة
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
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قال الفريق أسامة ربيع، إنه في إطار المشاركة الفعالة في الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها كافة مؤسسات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد"Covid19" وبعد ثاني أيام الحظر الذي أصدرته الصحة بسب إصابة زوجين من قرية أبوربيع التابعة لمنطقة السبع آبار التابعة لمحافظة الإسماعيلية وعزل القرية من المخالطين للحالتين عن طريق غلق الكوبري الرئيسي المؤدي إليها، وأحد الطرق الخلفية، ونشرت قوات الشرطة أفرادها لمنع دخول أو خروج أي شخص، وزعت هيئة قناة السويس كميات كبيرة من المنتجات الغذائية الطازجة على أهالي القرية.

وجاء ذلك بعدما أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، قرارا أمس بتكفل الهيئة بالمنتجات الغذائية وفعاليات التعقيم والرش لشوراع ومنازل القرية، وجاءت القافلة برئاسة اللواء سماح قنديل والمهندس حسين الجيار والمقدم عمرو حميد.

ومن المقرر أن تصدر المحافظة قرارا لتوفير الغذاء للأسر داخل منازلهم، مشيرة إلى أن قرار العزل جاء للحفاظ على حياتهم ولسرعة اكتشاف وعزل الحالات التي ستظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس.

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