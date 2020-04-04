إحالة عصابة «سرقة سيارات» بالتجمع للمحاكمة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة ٣ متهمين للمحاكمة لاتهامهم بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وتوصيل الأسلاك الكهربائية.وكشفت أمر الإحالة أن المتهمين هما ياسين م، جاسر.ع، أحمد م عاطلين، وأقروا بارتكابهم جرائم سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع والوصلات الكهربائية بمحيط القاهرة الجديدة.وأقروا بسرقتهم لـ 6 سيارات بذات الأسلوب ومساومة أصحابهم على مبالغ مالية لإرجاعهم تقدر بـ100 ألف جنيه للسيارة الواحدة.وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع تفيد بسرقة سيارتهم ومساومتهم على مبالغ مالية لإرجاعهم وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهمين واعترفوا بإرتكاب وقائع سرقة السيارات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.