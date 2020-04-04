النيابة تحقق مع 3 متهمين بحظر التجوال في الشروق

وجهت نيابة الشروق وبدر، تهمة خرق حظر التجول لثلاث أشخاص، بعد إلقاء قوات الأمن عليهم مساء أمس الجمعة، خلال توقيت فرض حظر التجوال بمدينة الشروق، وأمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث قبل صدور قرار تجاه المتهمين.كانت بداية الواقعة، بمرور الدوريات الأمنية بمدينة الشروق للتأكد من تطبيق قرار حظر التجوال، وخلال المرور الأمنى تم إلقاء القبض على ثلاث أشخاص بتهمة خرق حظر التجوال، وتم اصطحابهم لقسم الشروق وتحرير المحاضر اللازمة، وتوالت النيابة التحقيق.