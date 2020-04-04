المكتبة المغربية تطرح باقة كتب أون لاين للقراءة في الحجر الصحي

اقترحت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، خلال هذه الفترة من الحجر الصحي، طائفة من الكتب الصوتية يمكن اللجو إليها عبر موقعها على الإنترنت.وتتضمن هذه المجموعة المختارة من الكتب أعمالا لمجموعة من المؤلفين الكبار ممن خلدوا أعمالا أثرت الأدب العربي، بما فيهم الجاحظ (البخلاء)، وابن المقفع (كليلة ودمنة)، وابن خلدون (المقدمة)، وطه حسين (الأيام)، ونجيب محفوظ (خان الخليلي).وتتيح المكتبة الوطنية للمملكة المغربية أيضا أعمالا لمؤلفين فرنسيين أو مترجمة إلى الفرنسية، بما في ذلك كتاب "Les Misérables" لفيكتور هيغو، و"Hamlet" لويليام شيكسبير، ورواية "Alchimiste" لمؤلفها باولو كويلو، وأيضا "Psychologie des foules" لغوستاف لوبون.بالإضافة إلى ذلك، تتيح المكتبة الوطنية قائمة منتقاة من الروابط التي تحتوي على كتب صوتية وكتب في صيغة إلكترونية موجهة لتطوير الإبداع والخيال لدى الأطفال.وتوفر هذه الروابط آلاف القصص للأطفال، والتي يمكن مطالعتها عبر الإنترنت أو تنزيلها بالعديد من اللغات.