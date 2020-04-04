مقتل وإصابة 5 أشخاص جراء انفجار في مقاطعة موسكو

لقي شخص واحد مصرعه وأصيب 4 آخرون، اليوم السبت، جراء انفجار أنبوب للغاز في مبنى سكني في مدينة أوريخوفو-زويفو بمقاطعة موسكو.وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، أن الانفجار وقع في شقة بالطابق الثالث للمبنى المكون من خمسة طوابق، ما أسفر عن انهيار المبنى جزئيا، مؤكدة في الوقت ذاته بدء أعمال البحث والإنقاذ.ولفتت الوزارة إلى أنه يجري تدقيق المعلومات حول عدد ضحايا الحادث.