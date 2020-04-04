أوبك تبحث مع حلفائها أزمة السوق النفطية

تعتزم منظمة الدول المصدرة للنفط، وروسيا، استئناف محادثاتها بحثا عن رد على الركود المخيم في السوق النفطية على وقع وباء كوفيد-19 وحرب الأسعار بين الرياض وموسكو، غير أن اجتماعا كان مقررا الإثنين سيرجأ "على الأرجح" لبضعة أيام.وسيتيح هذا الاجتماع الطارئ عبر دائرة الفيديو بحث خفض كبير للإنتاج بمستوى 10 ملايين برميل في اليوم، وهو ما طرحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة.غير أنه ما زال يتعين على ما يبدو وضع اللمسات الأخيرة على إطار المفاوضات وهدفها، وقال مصدر قريب من أوبك لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه إنه "يبدو مرجحا" أن يعقد الاجتماع "في وقت لاحق من الأسبوع".وتقرر الاجتماع بعد مواجهة بين السعودية، أكبر دول أوبك، وروسيا، إحدى شركاء المنظمة، إذ تبادل البلدان الاتهامات بإفشال الاجتماع السابق الموسع لـ"أوبك بلاس" قبل شهر.غير أن البلدين يبديان استعدادا لمعاودة التعاون، وأعلن بوتين الجمعة أنه "من الضروري توحيد الجهود لتحقيق توازن في الاسواق وخفض انتاج" النفط.وأشار المحلل لدى شركة رايستاد ماغنوس نيسفين إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق فإن ذلك "سيسمح بتحقيق التوازن مجددا إزاء نقص الطلب وإعادة الأسعار إلى مستويات أكثر مردودية وتفادي وقف الإنتاج" متحدثا عن "لعبة بوكر" حقيقية ستجري الإثنين.ورأى أن العقبة تكمن تحديدا في "الكمية التي سيكون كل منتج مستعدا لأخذها على عاتقه".وعشرة ملايين برميل رقم هائل يكاد يوازي مجمل الإنتاج الروسي (10،7 مليون برميل في اليوم) أو السعودي (9،8 مليون برميل في اليوم) خلال شباطفبراير، وفق آخر تقرير شهري لمنظمة أوبك.وورد هذا الرقم لأول مرة الخميس في تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.وكتب ترامب على تويتر أنه "يأمل ويتوقع" أن تخفض الرياض وموسكو إنتاجهما "بحوالى عشرة ملايين برميل، وربما أكثر بكثير"، ما فاجأ الأسواق التي سجلت انتعاشا فور قراءة التغريدة.وكان ترامب تعهد بالدفاع عن القطاع النفطي في الولايات المتحدة، المنتج الأول في العالم مع 13 مليون برميل في اليوم، إلا أن تكلفة النفط الصخري الذي يستخرجه هذا البلد مرتفعة ولا يعود إنتاجه مربحا بمستوى الأسعار الحالي.وسيخيم ظل الولايات المتحدة على الاجتماع الاستثنائي، لا سيما وأن دعوة الرياض لعقده الخميس أتت بـ"طلب" من الرئيس الأميركي بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.وقال مصدر روسي لوكالة تاس إن الولايات المتحدة دعيت للمشاركة في الاجتماع، فيما أعلن بوتين أنه على استعداد للتفاهم مع شركائه و"التعاون مع الولايات المتحدة".ويقضي التحدي الرئيسي لأوبك وحلفائها بتفادي فشل على غرار ما حصل في الاجتماع السابق الذي لم يخفق في التوصل إلى اتفاق فحسب، بل انتهى بحرب أسعار أعلنتها السعودية، أكبر دول أوبك.وفي وقت كانت أسعار النفط تعاني من ركود الطلب مع اتساع تدابير الحجر الصحي الصارمة عبر العالم بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، أدت حرب الأسعار بين السعودية وروسيا إلى مزيد من التدهور إلى أن وصلت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ 2002.وفي هذه الظروف، سجلت أسعار الخامين المرجعيين الأساسيين نفط برنت الأوروبي ونفط غرب تكساس الوسيط الأميركي في مطلع السنة أسوأ فصل في تاريخها مع تراجعها إلى الثلث خلال الأشهر الثلاثة هذه.غير أن الأسعار عادت وانتعشت الخميس والجمعة وسط آمال بالتوصل إلى هدنة في حرب الأسعار وإلى تحرك منسق حيال الانتاج، حتى لو أن ذلك لن يكون على الأرجح كافيا لمواجهة انهيار الطلب على النفط.لكن المحلل لدى "آي جي" كريس بوشان حذر بأن "فرص التوصل إلى اتفاق تبدو ضعيفة" والسوق "تستعد لخيبة أمل أليمة قد تبدد المكاسب المسجلة في الساعات الـ48 الأخيرة".