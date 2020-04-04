وزير الكهرباء: مصر لها دور محوري في نقل الطاقة لإفريقيا

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن مصر لها دور محوري في نقل الطاقة لإفريقيا، مشيرًا إلى أنه في الوقت الحالي هناك ربط بين مصر والأردن يتسع لـ 450 ميجا وات، وخط مع ليبيا والسودان، وهناك خط للربط مع المملكة العربية السعودية.وأضاف شاكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن طول خط الربط بين مصر والسودان 67 كيلو متر، ويمكن من خلاله إرسال 300 ميجا وات، ولكن في الوقت الحالي يمكن إرسال 60-70 ميجا وات فقط في اليوم كمرحلة أولى.وأوضح وزير الكهرباء، أنه في المرحلة الثانية بعد إضافة بعض المعدات والأجهزة الإضافية لاستكمال الأعمال الخاصة بإنشاء الربط، نستطيع إرسال حتى 300 ميجاوات من خلال نفس الخط، منوهًا بأن هناك تنسيق حاليًا بين الجانبين وتم طرح مناقصة لتوريد المعدات خلال فترة قصيرة، مشددًا على أن الربط الكهربائي مع دول الجوار مفيد للطرفين، وهناك مباحثات مع الجانب القبرصي للربط بين مصر وقبرص على مرحلتين.