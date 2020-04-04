العنف ضد المرأة.. مقتل 29 سيدة تركية خلال العزل المنزلي في مارس

قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، إن إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد أدت إلى ارتفاع ملحوظ في تقارير العنف والاعتداء المنزلي في جميع أنحاء العالم، وخصوصا في تركيا، حيث تم الإبلاغ عن مقتل 29 امرأة على أيدي الرجال الأتراك في مارس من هذا العام، وذلك وفقا لبيانات منصة We Will Stop Women's Murder المختصة بالدفاع عن حقوق المرأة.وأشارت المنصة التي تهدف إلي رصد جميع أنواع الانتهاكات ضد النساء في العالم، إلى أن إجراءات الإغلاق وظروف العزل المنزلي أسفرت عن نتائج قاتلة لبعض النساء في تركيا، حيث قتل الرجال الأتراك 29 امرأة فى مارس 2020 من بينهن 21 امرأة قُتلت فى فترة 20 يوما منذ 11 مارس، عندما نصحت الحكومة البلاد بالبقاء فى المنزل لتجنب انتشار الفيروس.وكانت المنصة أفادت في وقت سابق أن 474 امرأة قُتلت في تركيا العام الماضي، من بينهن 27 امرأة قُتلت لأسباب اقتصادية واضحة، بينما قُتلت 114 امرأة إما لأنهن أردن الطلاق أو رفضن التوفيق أو رفض طلب الصداقة، كما قُتلت 218 امرأة على أيدي أزواجهن أو أزواجهن السابقين.