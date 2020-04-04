«أبوشقة» يكلف «مدينة» برئاسة اللجنة العامة للوفد في القليوبية

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتكليف النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا للحزب، برئاسة اللجنة العامة للوفد لمحافظة القليوبية مؤقتًا.تضمن القرار تكليف "مدينة" بمتابعة كافة انشطة اللجنة العامة بالقليوبية وجميع أنشطة اللجان المركزية والشباب والمرأة، على أن يقدم تقريرًا مفصلًا لرئيس الحزب عنها خلال اسبوع من تاريخه.ويتم تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخه، ويلغى ما دونه من قرارات.وتجدر الإشارة أن الدكتور ياسر الهضيبي أعلن استقالته من منصبى المتحدث الرسمي لحزب الوفد ورئيس اللجنة العامة بمحافظة القليوبية بعد هدم محافظ القليوبية سرادق الحزب التي تقوم بتوزيع أدوات الوقاية علي المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.