غدًا.. إعلان أسماء الفائزين في مسابقة «موهبتي من بيتي» بالأردن

أعلنت وزارة الثقافة الأردنية، غدا الأحد، أسماء الفائزين في مسابقة "موهبتي من بيتي"، عبر شاشة التلفزيون الأردني.وقال وزير الثقافة الأردني الدكتور باسم الطويسي في بيان صحفي له اليوم، إن أربعة ملايين شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة تفاعلوا مع هذه المسابقة التي أطلقتها الأحد الماضي مستهدفة الأطفال من 10 إلى 15 سنة، والشباب من 16 إلى 25 سنة.وأضاف أن عدد المشاركين في المسابقة تجاوز 9 آلاف مشارك في النصوص الأدبية والرسم والتصميم والفيلم القصير والموسيقى والتمثيل، وغيرها، وتقدم 100 جائزة كل أسبوع، وجميعها جوائز نقدية تبدأ بألف دينار وتنتهي بمئة دينار.وأشار الطويسي، إلى أن الوزارة حاولت التكيف مع هذا الوضع الاستثنائي من خلال حملات التوعية والتثقيف، وإتاحة برامج تتعلق بالتراث الثقافي الوطني، إضافة إلى أرشيف من الأعمال الفنية والمسرحية والدرامية.كما أصدرت أول دليل باللغة العربية في مجال "التكيف الاجتماعي والتضامن الإنساني بمواجهة وباء كورونا"، يشتمل على نصائح بفترة البقاء بالمنزل والممارسات الفضلى والدعم النفسي والاجتماعي لكبار السن والأطفال، وهو متاح للجميع على موقع الوزارة.ولفت الوزير إلى أهمية توثيق أحداث هذه المرحلة من الشباب الأردني بشتى صنوف الابداع المختلفة بحيث يتم استثمار وجود الأسرة ايجابيا، داعيا الاباء والأمهات لقضاء أكبر وقت مع أبنائهم داخل المنزل في هذه المرحلة، والتعرف على إمكاناتهم وتحفيزهم على المشاركة في مثل هذه المسابقات.