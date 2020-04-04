حملة مكبرة على المحال التجارية في الطود بالأقصر (صور)

أجرى الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وعلي محمود القاضي مدير إدارة تموين الطود، جولة تفتيشية، على المحال التجارية ومنافذ بيع الخضروات والمخابز ومصنع تعبئة البوتاجاز، وهذا في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات التجارية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وتوافرها بالأسواق.وقال رئيس مركز ومدينة الطود -في تصريحات صحفية- إنه تم التنسيق مع مديرية تموين الأقصر برئاسة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، للمرور على المحال التجارية والسوبر ماركت والمخابز ومستودعات تعبئة البوتاجاز والشركة المصرية ومخازن السلع التموينية بالطود، وتلاحظ توافر جميع السلع بالأسواق، وعدم تلاعب التجار أو رفع أسعار السلع والمنتجات المعروضة، مؤكدًا أنه سيتم تحرير مخالفات فورية لمن تسول له نفسه بالتلاعب في قوت المواطنين.