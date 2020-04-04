708 وفيات جديدة بكورونا فى بريطانيا.. والإجمالى 4313

سجّلت المملكة المتحدة في يوم واحد 708 وفيات جديدة لمصابين بوباء كورونا "كوفيد- 19"، في عدد قياسي جديد يؤكد تسارع تفشي الوباء الذي أودى بحياة 4313 شخصًا في البلاد، حسب السلطات الصحية السبت.وكان قد تمّ الإعلان، الجمعة، عن 684 وفاة بعدما وصلت الحصيلة إلى 569 وفاة، الخميس، وأحصيت حتى الآن 41903 إصابات رسميًا في البلاد.