رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«ريحان ونعناع».. 5 طرق للتخلص من الذباب

السبت 04/أبريل/2020 - 03:32 م
التخلص من الذباب
التخلص من الذباب
إيمان ماهر
طباعة
انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التساؤلات حول ظاهرة انتشار الذباب بشكل مكثف خلال هذه الفترة وحول الأضرار التي يمكن يسببها انتشار الذباب، ولكن لابد من التخلص منه حتى لا يسبب في انتقال الأوبئة بشكل كبير.

وترصد "الدستور" طرق التخلص من الذباب

-استخدام أقراص الكافور عن طريق طحنه ووضعه في ماء ورشه في الأماكن التي قد يدخل منها الذباب، أو الناموس أو عن طريق وضع الأقراص بداخل الماء وتركه في الغرفة؛ فرائحة الكافور كفيلة لإبعاد أي حشرات في الغرف.

-قرنفل مع ليمون عن طريق وضع 6 – 12 فص قرنفل بداخل نصف ليمون، ووضع طبق بجوار طاولة الطعام خصوصًا عندما يكون لديك موعد لتناول الطعام في الهواء الطلق أو لف فصوص القرنفل بداخل كيس أو شاش وتعليق الكيس في الاماكن التي يكثر وجود الذباب فيها.

-أو عن طريق زجاجة فانتا من خلال وضع صابون سائل ومعلقتين خل معلقتين سكر ومعلقتين ملح ونصف ليمونه أو كوب فانتا أو ميرندا تفاح.

- يمكن التخلص من الذباب عن طريق وعاء يملًا ثلاث أرباعه بخل التفاح ثم إضافة قطرة من الصابون.

-زراعة الريحان والنعناع وورق الغار التي تقضي رائحتها على الذباب.

موضوعات متعلقة

إحصائيات كورونا في مصر.. القاهرة في الصدارة بـ175 إصابة

تفاصيل مكالمة سيد عبد الحفيظ مع بديل أحمد فتحي

تفاصيل قتل ابن لوالده في العياط.. طعنه بسكين دفاعًا عن والدته

سبب وفاة أول مصابة بكورونا في «النجيلة» ورفض عائلتها استلام الجثمان

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

الأرصاد تكشف موعد استقبال فصل الصيف (فيديو)

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

الالتهاب الرئوي والأنفلونزا مرتبطان بـ 8% من وفيات أمريكا

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

ألمانيا تسعى لإجراء اختبارات للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا

منوعات

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

أطباء أيطاليا يستعينون بروبوتات لمساعدتهم في معاينة مرضى كورونا

2 مليون يورو خسائر متاحف برلين شهريًا بسبب كورونا

ازدهار صناعة النعوش في فرنسا بسبب كورونا

مقالات الرأي
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرءوف السجينى.. تمتع بمنزلة مرموقة عند العامَّة والخاصَّة
بسنت حسن
طباخو السم
المزيد

الثقافة

أمل جمال: ستزدهر كتابة الرواية والقصة القصيرة على عكس الشعر

«بين الحرية الإنسانية والقدر الإلهي».. كتاب عن القومي للترجمة

المكتبة المغربية تطرح باقة كتب أون لاين للقراءة في الحجر الصحي

حسام كصاي: سيترك الوباء مساحة كبيرة للكتابة