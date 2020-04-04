«ريحان ونعناع».. 5 طرق للتخلص من الذباب

انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التساؤلات حول ظاهرة انتشار الذباب بشكل مكثف خلال هذه الفترة وحول الأضرار التي يمكن يسببها انتشار الذباب، ولكن لابد من التخلص منه حتى لا يسبب في انتقال الأوبئة بشكل كبير.وترصد "الدستور" طرق التخلص من الذباب-استخدام أقراص الكافور عن طريق طحنه ووضعه في ماء ورشه في الأماكن التي قد يدخل منها الذباب، أو الناموس أو عن طريق وضع الأقراص بداخل الماء وتركه في الغرفة؛ فرائحة الكافور كفيلة لإبعاد أي حشرات في الغرف.-قرنفل مع ليمون عن طريق وضع 6 – 12 فص قرنفل بداخل نصف ليمون، ووضع طبق بجوار طاولة الطعام خصوصًا عندما يكون لديك موعد لتناول الطعام في الهواء الطلق أو لف فصوص القرنفل بداخل كيس أو شاش وتعليق الكيس في الاماكن التي يكثر وجود الذباب فيها.-أو عن طريق زجاجة فانتا من خلال وضع صابون سائل ومعلقتين خل معلقتين سكر ومعلقتين ملح ونصف ليمونه أو كوب فانتا أو ميرندا تفاح.- يمكن التخلص من الذباب عن طريق وعاء يملًا ثلاث أرباعه بخل التفاح ثم إضافة قطرة من الصابون.-زراعة الريحان والنعناع وورق الغار التي تقضي رائحتها على الذباب.