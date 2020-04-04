محافظ بورسعيد يتابع استعدادات الامتحان التجريبي لأولى ثانوي

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الاستعدادات الخاصة لانطلاق الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي بالمحافظة غدا، ودخول الطلاب على المنصة الحكومية في الفترة من الثانية إلى الرابعة بعد الظهر من منازلهم.واطمئن المحافظ خلال استقبلة للدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم، على إتمام كافة الاستعدادات لبدء الامتحان دون مشاكل، كما ناقش المحافظ مع وكيل الوزارة الإجراءات الخاصة لإجراء البحوث التي أقرتها وزارة التعليم لتلاميذ الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي.وطالب المحافظ من أبنائة الطلاب مراجعة المناهج خلال فترة التواجد في المنازل لأطول فترة ممكنة خلال فترة توقف حركة المواطنين.كما ناشد اولياء الأمور بمساعدة الأبناء ودعم روح الاعتماد على النفس لديهم.وأكد أن الفترة الحالية تدعم وبشدة حقيقة الاستغناء عن الدروس الخصوصية التي تنهك الأسر وتستهلك وقت الطلاب دون فائدة.