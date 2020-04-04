أردوغان متجاهلًا سرقة كمامات إسبانيا: تجهزنا للأزمة مبكرًا (فيديو)

عرضت قناة "تركيا الآن"، مقطع فيديو، عبر حسابها علي موقع "يوتيوب"، من كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال فيها: "لدينا 20 ألفًا و921 مصابًا ببلدنا، وكذلك 425 حالة وفاة، وتركيا هي واحدة من أكثر البلدان التي استعدت لأزمة الوباء العالمي مبكرًا ".وأضاف أردوغان: "كل ما علينا فعله هو اتباع القواعد بدقة حتى انتهاء هذا الوباء للحفاظ على وحدتنا وتضامننا مع أخوتنا".جدير بالذكر، أن وزارة الخارجية الإسبانية أعلنت السلطات التركية استولت على طائرة محملة بأجهزة تنفس كانت فى طريقها من الصين إلى إسبانيا، وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية، جونزاليس لايا، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، إن الحكومة التركية تحتجز فى أنقرة شحنة من الإمدادات الطبية تم شراؤها من الصين قادمة لإسبانيا منذ السبت الماضي.