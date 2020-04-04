روسيا تدعو إلى رفع العقوبات الدولية بسبب كورونا

دعت روسيا إلى رفع العقوبات عن جميع الدول بسبب جائحة فيروس كورونا.وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم السبت، أن الكثير من الدول تواصل الالتزام بالعقوبات "على الرغم من أن ذلك يضع سكان الدول الأكثر تضررًا على حافة الهاوية".وحثت موسكو الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، للعمل على رفع "الإجراءات التمييزية" في هذا الوضع الطارئ.وكانت روسيا والصين وسورية وإيران وكوريا الشمالية وفنزويلا ونيكاراجوا وكوبا قد أرسلت بالفعل خطابا إلى جوتيريش في مارس، تطالب فيه برفع فوري وكامل للعقوبات المفروضة عليها من قبل الكثير من الدول.