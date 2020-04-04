السعودية تسجل 140 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأضافت وزراة الصحة السعودية، أن إجمالي حالات المملكة 2179 حالة، منها 1730 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، معظمها حالات مستقرة، وبعضها مازال تحت العناية المركزة، حسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".