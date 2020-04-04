والد الطفلة سجدة: «مراتي كسرت رجل البنت وبلغت عني»

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة، السبت، التحقيقات حول تعذيب الطفلة سجدة على يد والدتها بإمبابة.واستمعت جهات التحقيقات لأقوال والد الطفلة، حيث قال إن زوجته مريضة نفسيًا، مضيفًا أنها لا تتحمل سماع بكاء سجدة وبمجرد أن تراها تعذبها وتحرقها: "كانت بتحرقها وتضربها من غير سبب، عشان بس بتعيّط جنبها".وكشف الأب عن مفاجأة خلال التحقيقات، مؤكدًا أن زوجته تسببت في كسر ساق الطفلة "سجدة" وحينما تشاجر معها أبلغت عنه قسم الشرطة وحررت ضده محضرًا بالشروع في قتل صغيرته: "لمّا ضربتها عشان كانت هتموت البنت راحت بلغت عني القسم إني أنا اللى بعذب سجدة".البداية كانت برصد ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة انتشار عدد من الصور لطفلة تدعى سجدة في العقد الأول من عمرها، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وبها عدة إصابات وآثار تعذيب، وأشار رواد منصات التواصل إلى أن والدة الطفلة هي مَن عذبتها، وأنها مقيمة بمنطقة شارع المطار بدائرة القسم.بعد التأكد من صحة المعلومات على الفور، انطلقت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتم ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة سير التحقيقات وإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير، مدير أمن الجيزة.