إصابة 3 صدم قطار سيارتهم أثناء خروجه من محطة بالقليوبية

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة كانوا يستقلون سيارة ملاكي أثناء عبورهم مزلقان عرب العراقى فى قليوب وصدمهم القطار أثناء خروجه من المحطة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم على مزلقان عرب العراقى بقليوب.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أنه أثناء خروج القطار من المحطه فاصطدم بسيارة ملاكى يستقلها 3 أشخاص من أسرة واحده وأسفر الحادث عن إصابتهم جميعا بإصابات خفيفة.بينما أصيبت احدهم وهي طفله تدعى سارة احمد بإصابات خطيرة وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى.وجري رفع السيارة من مكان الحادث وإعادة حركة القطارات على خط قليوب مرة أخرى.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.