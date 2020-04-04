كاتب تركي: أردوغان عقد صفقة مع عزرائيل لقتل سجناء الرأي بـ«كورونا»

عرضت قناة "تركيا الآن"، عبر حسابها على موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو، للكاتب والأكاديمي التركي محمد التان، يكشف فيه صفقة أردوغان مع عزرائيل لقتل سجناء الرأي بفيروس كورونا.وقال التان خلال الفيديو: "نحن نعيش فترة قمعية تتجاهل الحقوق والحريات الأساسية وتنعدم فيها الثقة بالقضاء، وتصنيف من يعبرون عن آرائهم وأفكارهم بحرية على أنهم "مذنبين ومجرمين".وأضاف الكاتب، أن السلطات تزج بهم في السجون والمعتقلات يعد تسليمهم بهذا الشكل الهين إلى فيروس كورونا من أجل قتلهم، واصفًا ذلك بالتعاون مع ملك الموت "عزرائيل".وتابع: "إننا هنا لا نطالب فقط بخفض العقوبة بل نريد أيضًا وضع حد للاعتداء الدائم علي الحقوق والحريات الأساسية وكذلك على ظلم والإيذاء".