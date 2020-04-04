100 % زيادة فى مبيعات الأسماك.. و«التموين» تخفض الأسعار

قال هاني سلامة، مدير فرع الشركة المصرية لتسويق الأسماك بالدقي، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك زيادة في الطلب والمبيعات بنسبة 100% على شراء الأسماك الطازجة والمجمدة بسبب التخفيضات والجودة العالية.وأرجع سلامة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، الأسباب الحقيقية وراء زيادة حجم المبيعات إلى اتجاه المواطنين لزيادة معدلات الشراء والتخزين في الثلاجات في منازلهم لمدة تكفي 3 أيام على الأقل، حتى لا تضطر إلى الخروج من المنازل مرة أخرى، ضمن إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، واستجابة للتوعية بعدم النزول إلى الشارع.وتابع، أننا كموظفين لا نستطيع أن نجبر المواطن على شراء احتياجاته اليومية فقط، هو حر في اختيار ما يناسبه من الكميات.وأضاف، أنه تم خفض أسعار البلطي الأسواني إلى 23 جنيهًا للأصناف الصغيرة بدلا من 25 جنيهًا، والمكرونة الأمريكي إلى 30 جنيهًا بدلا من 33 جنيهًا، والبوري إلى 65 جنيهًا، وقشر البياض إلى70 جنيهًا بدلًا من 75 جنيهًا.