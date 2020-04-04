تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 858.وكانت وزارة الصحة المغربية، في صباح اليوم، قد سجلت 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 844 حالة حتى الآن، وفقًا لما نقلته فضائية "سكاي نيوز".