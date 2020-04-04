تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين في أحداث أطفيح

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين في إعادة إجراءات مُحاكمتهما في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 3 مايو المقبل؛ لتعذر حضور المتهمين.عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.ووجّهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشّغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.