11 ألف إصابة و186 وفاة بـ«كورونا» في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 11 ألفا و781، وفاة 186 حالة.وصرح وزير الصحة ردولف انشوبير بأن الفيروس ينتشر حاليًا بشكل أبطأ لكنه ما زال بعيدًا عن الهزيمة والسيطرة الكاملة، مشيرًا إلى تعافي 2507 أشخاص.وحذر من العودة إلى إقامة الأسواق المفتوحة بسبب فصل الربيع وارتفاع درجات الحرارة، موجها نداء عاجلا إلى السلطات المحلية بحظر تلك الأسواق.ونوه وزير الصحة بأن فيروس كورونا قد ينتشر في نحو 22 سوقًا مفتوحة ينتعش مع فصل الربيع.