«يلا نساعد بعض» تشارك فى دعم جهود مواجهة كورونا

شاركت جمعية «يلا نساعد بعض» الخيرية، برئاسة رانيا الشامي، في جهود المجتمع المدني لدعم الدولة المصرية لمكافحة تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب نحو ألف مواطن مصري داخل البلاد، منذ ظهوره حتى الآن.وقامت الجمعية الخيرية "يلا نساعد بعض"، بالمساهمة في حملة التعقيم والتطهير التي دُعى إليها العديد من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لتطهير الشوارع المصرية وتعقيمها من وباء كورونا، حيث قامت برش العديد من مؤسسات الدولة بمنطقة التبين، متمثلة في مستشفى التبين والسنترال أيضًا، فضلًا عن قيامها بتبنى حملة تطهير شوارع المنطقة.حرصت الجمعية الخيرية على دعم الجهود الطبية وجيش مصر الأبيض، الذين يكافحون عدوى الفيروس القاتل داخل مستشفيات العزل عن طريق تقديم هدايا لمرضى مستشفى 15 مايو، والمخصصة للحجر صحي داخل القاهرة، من أجل دعمهم معنويًا وتخطي المرحلة الصعبة من مواجهة المرض.وقدمت جمعية "يلا نساعد بعض" مساهمات خدمية عديدة خلال الآونة الأخيرة لدعم جهود الدولة المصرية في أزمة كورونا، حيث عقدت العديد من الندوات التثقيفية والتوعوية حول الفيروس المستجد، وطرق الوقاية منه، فضلًا عن تقديم مساهمات مختلفة، سواء مادية أو معنوية للعديد من المواطنين على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية لرفع الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن المصري، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.